Un bambino di tre anni è morto a Nurri dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre. La madre, presente al momento, ha avuto un malore ed è ricoverata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Nessun altro coinvolto. La scena si è svolta in un’area rurale. La vittima è stata trasportata senza vita in ospedale. La famiglia è sotto shock.

Dramma in provincia di Cagliari: un bambino di tre anni è morto travolto da un trattore. Al volante del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo. La tragedia si è consumata a Nurri, comune di circa duemila abitanti che sorge nella subregione del Sarcidano, a un’ora di strada dal capoluogo. La madre del piccolo, incinta del secondo figlio, è stata colta da un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118.I carabinieri stanno ricostruendo tutti gli aspetti dell’incidente. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incinta

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