Bambino investito da un trattore portato d' urgenza al Santobono | è in terapia intensiva

Un bambino di 11 anni è stato investito da un trattore e trasportato d’urgenza nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di un ospedale di Termoli. Attualmente si trova in terapia intensiva, in condizioni critiche ma stabili e in prognosi riservata. L’incidente si è verificato in un'area rurale, dove il bambino è stato soccorso immediatamente dai presenti. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

È ancora in terapia intensiva, in condizioni critiche ma stabili e in prognosi riservata il bambino di 11 anni trasportato d'urgenza nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dopo essere stato investito da un trattore. I medici hanno riscontrato un politrauma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Bimbo di 11 anni investito da trattore, è in terapia intensiva al Santobono: ha fratture e contusioni ai polmoniUn bimbo di 11 anni in bici investito da un trattore a Campobasso, è ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli. Tragedia al centro commerciale: è in terapia intensiva al Santobono l'11enne precipitato con la moto da crossSecondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Stella intervenuti sul posto a Miano, il giovanissimo, mentre era alla guida di un Lem... Temi più discussi: Roma, 14enne investito da un Suv sul marciapiede davanti a scuola: è grave; Travolge bimbo in via Amendola e si dilegua: individuata l'auto in fuga dopo l'incidente; Roma Infernetto, 13enne investito da un suv davanti all'istituto comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano; Bimbo in bici investito dal trattore a Ururi. Bimbo di 11 anni investito da trattore, è in terapia intensiva al Santobono: ha fratture e contusioni ai polmoniUn bimbo di 11 anni in bici investito da un trattore a Campobasso, è ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli ... fanpage.it Bambino di 11 anni investito da un trattoreL'incidente a Ururi nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, il ragazzino è stato trasportato al Pronto Soccorso di Termoli in codice rosso, con politrauma. Si sta procedendo al trasferimento al Bambin Gesù ... rainews.it In occasione dell’appuntamento nazionale dell'11 e 12 aprile, gli esperti del Civile lanciano un appello ai genitori: informazione e gestione dello stress sono fondamentali per prevenire i gravissimi danni della Sindrome del Bambino Scosso - facebook.com facebook Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialisti x.com