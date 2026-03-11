Igor L’eroe romantico del calcio il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&st

Il 27 marzo alle 18 si terrà l’anteprima al Cinema Anche di Bari del documentario intitolato “Igor. L’eroe romantico del calcio”. La proiezione si svolgerà durante la 17ª edizione del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival. Il film racconta la vita e la carriera di Igor Protti, interpretato attraverso immagini e interviste. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce nel programma della manifestazione.

