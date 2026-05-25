Il nuovo singolo di Ignazio Deg, “Song Orango Dance”, include anche la partecipazione di Eva Henger. La traccia combina elementi dance, suoni di tamburello e atmosfere pugliesi, creando un ritmo coinvolgente. La canzone è stata pubblicata recentemente e punta a portare le sonorità della regione in pista. La collaborazione tra i due artisti si inserisce in un progetto musicale che unisce tradizione e musica moderna.

C’è la cassa dritta della dance, il tamburello delle feste di piazza, la fisarmonica che richiama il Sud Italia più autentico. Ma soprattutto c’è un’idea precisa: trasformare l’identità pugliese in un linguaggio musicale moderno, diretto e internazionale. È questo il cuore di Song Orango Dance, il nuovo singolo di Ignazio Deg. Il brano unisce pop-dance, ritmiche elettroniche e richiami alla tradizione meridionale in una produzione energica e immediata, costruita su groove coinvolgenti e atmosfere che ricordano le feste patronali. Un equilibrio netto tra folklore ed elettronica che prosegue il percorso artistico già avviato con Puglia Nuova e Sulle Scale di Ostuni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ignazio Deg pubblica “Song Orango Dance”, nel singolo che porta la Puglia in pista c'è anche Eva Henger

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