Mercedesz Henger è figlia di Eva Henger e del regista e produttore Riccardo Schicchi, che l’ha cresciuta e che lei considera il suo vero padre. In passato, l’artista ha dichiarato che il suo padre biologico è un’altra persona, affermazione che ha svelato in televisione, suscitando reazioni divergenti da parte della madre.

Mercedesz Henger è figlia di Eva Henger e del defunto regista e produttore Riccardo Schicchi, colui che l’ha cresciuta e che lei considera il suo vero padre. Tuttavia, Mercedesz ha rivelato di aver scoperto a 17 anni che Schicchi non era il suo padre biologico Il vero cognome di Mercedesz Henger è Jelinek, ovvero quello appartenente al padre biologico. Sul vero padre dell’influencer non si hanno moltissime informazioni. Pare che in tutti questi anni lo abbia sentito una sola volta al telefono e al momento vivrebbe in Germania con la sua famiglia. A rivelare pubblicamente la notizia del padre biologico, fu proprio Mercedesz Henger in un’ospitata televisiva che fece molto arrabbiare sua madre Eva Henger. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Mercedesz Henger, Eva Henger e Riccardo Schicchi (padre adottivo): “Il mio padre biologico è un altro, l’ho detto in tv e mamma non l’ha presa bene”

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