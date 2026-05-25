Ieri in Campania | urne aperte e tensione nei comuni al voto

Ieri in Campania si sono svolte le elezioni comunali con le urne aperte in diversi comuni. La giornata è trascorsa tra lunghe code ai seggi e tensioni tra gli elettori e gli osservatori. Sono stati registrati alcuni disguidi tecnici e rallentamenti nelle operazioni di voto. Nessun incidente grave è stato segnalato, ma la situazione ha creato qualche disagio tra gli elettori presenti. Gli scrutini sono iniziati immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 24 maggio 2026. Avellino – È una domenica decisiva per il futuro di Avellino, una giornata in cui l’attenzione, oltre che sull’affluenza dei cittadini, si concentra inevitabilmente sui gesti, i volti e le parole dei tre principali contendenti alla carica di sindaco. Tutti e tre si sono recati alle urne nelle rispettive sezioni elettorali, accompagnati da familiari o sostenitori e la curiosità dei presenti. (LEGGI QUI) Benevento – Urne aperte anche nel Sannio per le elezioni amministrative 2026. Sono dieci i comuni della provincia di Benevento chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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