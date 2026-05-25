Ieri in Campania | urne aperte e tensione nei comuni al voto
Ieri in Campania si sono svolte le elezioni comunali con le urne aperte in diversi comuni. La giornata è trascorsa tra lunghe code ai seggi e tensioni tra gli elettori e gli osservatori. Sono stati registrati alcuni disguidi tecnici e rallentamenti nelle operazioni di voto. Nessun incidente grave è stato segnalato, ma la situazione ha creato qualche disagio tra gli elettori presenti. Gli scrutini sono iniziati immediatamente dopo la chiusura delle urne.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 24 maggio 2026. Avellino – È una domenica decisiva per il futuro di Avellino, una giornata in cui l’attenzione, oltre che sull’affluenza dei cittadini, si concentra inevitabilmente sui gesti, i volti e le parole dei tre principali contendenti alla carica di sindaco. Tutti e tre si sono recati alle urne nelle rispettive sezioni elettorali, accompagnati da familiari o sostenitori e la curiosità dei presenti. (LEGGI QUI) Benevento – Urne aperte anche nel Sannio per le elezioni amministrative 2026. Sono dieci i comuni della provincia di Benevento chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Temi più discussi: Comunali, in Campania alle 19 affluenza al 37,13%; Comunali in Campania, urne aperte: più di un milione al voto per scegliere il sindaco; Urne aperte per le elezioni amministrative; Amministrative, affluenza alle 19 in crescita a Salerno e Avellino.
Tutto sommato, dato alle 19 di ieri sera, è alta l’affluenza in Campania: vota il 37,13 degli aventi diritto (in lieve crescita rispetto al dato precedente del 36,60 per cento) rispetto alla media nazionale del 34,5. Con il dato record di Avellino città dove ieri sera si sfi facebook
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