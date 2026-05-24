In Puglia sono aperte le urne in 54 Comuni, coinvolgendo oltre 740mila elettori. Tra questi, 17 comuni hanno più di 15mila abitanti e prevedono un eventuale secondo turno di voto il 7 e l'8 giugno. La consultazione si svolge con alcuni spaccature e nuovi esordi politici, mentre si attendono i risultati delle urne. Le elezioni riguardano amministrazioni comunali di diverse dimensioni e configurazioni.

Urne aperte, in Puglia si vota in 54 Comuni, 17 dei quali sopra i 15mila abitanti e quindi con la possibilità del turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Undici dei 54 Comuni al voto sono attualmente commissariati. Complessivamente, gli elettori chiamati a recarsi ai seggi sono oltre 743mila in tutta la regione. Sono due le città capoluogo di provincia che rinnoveranno i Consigli comunali, Andria e Trani, entrambe nella Bat. La mappa dei Comuni pugliesi al voto Nell'area metropolitana di Bari si vota in nove Comuni. Tra questi Molfetta, dove l'amministrazione è caduta a seguito di una inchiesta giudiziaria. Tra i Comuni più... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Al voto 54 Comuni pugliesi tra spaccature ed esordi: urne aperte per oltre 740mila elettori

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