Le urne sono aperte in 13 comuni dell’Irpinia, tra Avellino e Ariano, con elettori chiamati alle urne per le amministrative. Nei comuni sopra i 15mila abitanti, le preferenze possono essere annullate se non rispettano le regole di voto disgiunto. In questi piccoli centri, invece, il voto disgiunto modifica le modalità di espressione delle preferenze, creando differenze rispetto alle regole applicate in altri comuni.

? Domande chiave Come evitare l'annullamento delle preferenze nei comuni sopra i 15mila abitanti?. Perché il voto disgiunto cambia le regole tra i piccoli centri?. Chi vince se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta ad Avellino?. Cosa accade se si scrivono due nomi per i consiglieri comunali?.? In Breve Voto disgiunto ammesso solo nei comuni con oltre 15mila abitanti.. Ballottaggio previsto per l'8 e il 9 giugno ad Avellino e Ariano.. Soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al consiglio comunale.. Tredici comuni coinvolti tra cui Cervinara, Calitri, Quindici e San Mango sul Calore.. Le urne irpine si aprono questa domenica 24 maggio alle ore 7 per le elezioni amministrative che coinvolgono tredici comuni della provincia di Avellino, tra cui i centri di Avellino e Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia al voto: urne aperte per 13 comuni tra Avellino e Ariano

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