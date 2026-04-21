Affetto da un tumore cerebrale incurabile ha lanciato un appello video per chiedere di poter accedere al suicidio assistito in Italia

Un uomo affetto da un tumore cerebrale incurabile ha pubblicato un video in cui chiede di poter accedere al suicidio assistito in Italia. Ha spiegato che la sua malattia si sta diffondendo rapidamente e potrebbe provocare un ictus in qualsiasi momento. La sua richiesta nasce dalla condizione di salute grave e dalla paura di un peggioramento improvviso. La vicenda ha attirato l’attenzione su una questione ancora aperta nel panorama legale nazionale.

( a skanews) – «Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all’altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. All’improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c’è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l’aiuto del mio sistema sanitario.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Affetto da un tumore cerebrale incurabile, ha lanciato un appello video per chiedere di poter accedere al suicidio assistito in Italia Notizie correlate “Libera” ha ricevuto il macchinario per accedere al suicidio assistitoSarà la prima persona paralizzata dal collo in giù a poterlo fare in Italia, dopo una lunga trafila giudiziaria e molte difficoltà tecniche Martedì... Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Piemonte: è un 40enne affetto da una grave malattia degenerativaUn uomo di quarant’anni, affetto da una grave malattia degenerativa, è il primo paziente in Piemonte ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fine vita, l'appello di Roberto dopo il no dell'Asl: Vorrei morire a casa mia; Fine vita, l'appello di Roberto: Ho un tumore incurabile, permettetemi di morire a casa mia con dignità VIDEO; A Beirut, tra esplosioni e risorse che scarseggiano: dentro l'ospedale che cura i bambini malati di tumore. ''Non ci arrendiamo ma servono finanziamenti''; VIDEO | Voglio morire a casa: l'appello social di Roberto, affetto da tumore incurabile. Tumore alla laringe, intervento d’eccellenza al Ruggi di Salerno: paziente guaritoStampa Straordinario successo chirurgico all’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove un paziente affetto da un carcinoma avanzato alla laringe è stato curato con una tecnica innovat ... salernonotizie.it Bari, all'Istituto tumori ricostruito il volto di un paziente affetto da una neoplasia della pelle Il videoAll'Istituto tumori di Bari ricostruito il volto di un paziente. Hanno asportato un tumore della pelle della guancia di un uomo di 70 anni poi, grazie al supporto di un microscopio operatore, i medici ... quotidianodipuglia.it RTL 102.5. . Roberto, 67enne veneto affetto da un glioma incurabile, ha reso pubblica la sua storia in un video per chiedere di poter accedere al suicidio assistito in Italia. Dopo due richieste respinte dall’Asl perché non dipendente da trattamenti di sostegno - facebook.com facebook