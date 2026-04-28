Tom Gunkel, cittadino britannico 44enne residente insieme alla sua famiglia nello Yorkshire, è stato curato e salvato dai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’uomo è stato colpito da un tumore al colon con prognosi severa, con metastasi al fegato e ai linfonodi. Gli specialisti del suo Paese gli hanno riferito che non potevano operare in quanto il cancro era troppo diffuso ed esteso. Tom, però, non si è arreso e autonomamente ha cercato un istituto all’estero che potesse aiutarlo. Alla fine ha individuato il nosocomio bolognese che offre un protocollo all’avanguardia legato al trapianto di fegato in pazienti con metastasi. La...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tom Gunkel salvato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna da tumore e metastasi: in Inghilterra era "incurabile"

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Temi più discussi: Paziente con un tumore al colon incurabile per i medici inglesi, salvato al Sant’Orsola; Storia di Tom Gunkel, salvato dalla sanità italiana; 44enne con tumore incurabile operato a Bologna: Garantita un'alternativa; Parma, donna ruba zaino con GPS: denunciata.

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Tumore al colon e metastasi, i medici lo avevano giudicato incurabile: Tom vola al Sant'Orsola di Bologna e gli salvano la vitaPer i medici del Regno Unito, Tom Gunkel, 44 anni e padre di due bambini, non aveva più alcuna possibilità. Una diagnosi di tumore al colon con una prognosi severissima e ... leggo.it

Tom Gunkel affronta un tumore al colon con metastasi e viene dichiarato incurabile nel Regno Unito ma trova una soluzione a #Bologna dove un intervento complesso riduce la malattia e riapre la strada alle cure https://ift.tt/ef4XwCn facebook