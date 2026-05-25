Una petroliera giapponese ha attraversato lo Stretto di Hormuz alla fine di aprile ed è arrivata in Giappone. È la prima nave del paese a compiere questa rotta dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.

Una petroliera giapponese, che aveva attraversato lo Stretto di Hormuz alla fine di aprile, è arrivata in Giappone, diventando così la prima nave del Sol Levante a compiere la traversata dall’inizio della guerra in Medio Oriente. La Idemitsu Maru – battente bandiera panamense e gestita da una filiale della grande società giapponese di distribuzione petrolifera Idemitsu Kosan – è entrata nella baia di Ise con a bordo circa 2 milioni di barili di greggio saudita. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Idemitsu Maru, la prima petroliera giapponese ad aver superato Hormuz da inizio guerra

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