Il presidente iraniano | Negoziare non è arrendersi | non ci pieghiamo Una gasiera di Doha passa da Hormuz | prima volta dall’inizio della guerra – La diretta
Il presidente iraniano ha dichiarato che negoziare non equivale a arrendersi e ha affermato che il paese non si piegherà. Nel frattempo, una nave gassiera proveniente da Doha ha attraversato lo Stretto di Hormuz, la prima volta da quando è iniziato il conflitto. La notizia è stata diffusa durante una diretta, mentre si susseguono aggiornamenti sulle trattative in corso, con la presenza del segretario di Stato in una tappa inaspettata.
Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online
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