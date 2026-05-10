Il presidente iraniano | Negoziare non è arrendersi | non ci pieghiamo Una gasiera di Doha passa da Hormuz | prima volta dall’inizio della guerra – La diretta

Il presidente iraniano ha dichiarato che negoziare non equivale a arrendersi e ha affermato che il paese non si piegherà. Nel frattempo, una nave gassiera proveniente da Doha ha attraversato lo Stretto di Hormuz, la prima volta da quando è iniziato il conflitto. La notizia è stata diffusa durante una diretta, mentre si susseguono aggiornamenti sulle trattative in corso, con la presenza del segretario di Stato in una tappa inaspettata.

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