Media prima nave con Gnl passa da Hormuz dall' inizio della guerra

Una nave che trasporta gas naturale liquefatto ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dall'inizio del conflitto tra le due nazioni. L'episodio segna un passaggio significativo in un'area strategica molto sensibile, dove il traffico marittimo di petroli e gas è spesso soggetto a tensioni e restrizioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa operazione.

Una petroliera che trasporta gas naturale liquefatto ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dall'inizio della guerra con l'Iran. Lo riporta Sky News sottolineando che la petroliera da 136.357 metri cubi è stata avvistata l'ultima volta nel Golfo il 30 marzo, ma è ricomparsa ieri al largo della costa occidentale dell'India, secondo i dati di tracciamento navale di Icis Lng Edge, MarineTraffic e Lseg. Si tratta di un'ulteriore prova del fatto che le navi che navigano nel Golfo - ricorda il media - utilizzano tattiche elusive, come smettere di trasmettere la propria posizione o trasmettere numeri di identificazione falsi, per evitare di essere prese di mira.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media, prima nave con Gnl passa da Hormuz dall'inizio della guerra Notizie correlate Prima nave attraversa Hormuz dall'inizio del blocco Usa: è una portacontainer partita dall’India e diretta a DubaiLa Bbc riferisce di aver identificato quella che sembra essere la prima nave ad attraversare lo Stretto di Hormuz da quando gli Usa hanno imposto un... Stretto di Hormuz: dall’inizio della guerra in Medio Oriente avviene il primo passaggio noto di una nave europeaUn’imbarcazione legata all’Europa occidentale ha attraversato lo Stretto di Hormuz ieri per lasciare il Golfo Persico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vision, prima nave da crociera elettrica ma solo dal 2031; Iran diffonde video del sequestro delle navi, nuove minacce di Trump; Ad Alghero è arrivata la prima nave da crociera: saranno 48 fino a novembre; Guerra Iran, Marina Usa apre il fuoco e sequestra una nave cargo iraniana. Media, prima nave con Gnl passa da Hormuz dall'inizio della guerraUna petroliera che trasporta gas naturale liquefatto ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dall'inizio della guerra con l'Iran. Lo riporta Sky News sottolineando che la petroliera da ... ansa.it Media, navi della Marina Usa attraversano Hormuz per la prima voltaDiverse navi della Marina statunitense hanno attraversato in queste ore lo Stretto di Hormuz: lo indica su X Barak Ravid, giornalista di Axios, citando un funzionario Usa. Il movimento, aggiunge, ... ansa.it Solo il 19,9% degli italiani utilizza l’intelligenza artificiale, contro una media europea del 32,7%. Il dato, raccolto e diffuso da Eurostat, è aggiornato al 2025. E dice che il nostro paese è il penultimo tra quelli dell’unione per quanto riguarda l’impiego di questa t facebook "Gomorra. Tra le maglie del Sistema", seconda edizione di TreSeiZero - Media Pop Fest ift.tt/K3XLdRe x.com