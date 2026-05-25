Zlatan Ibrahimovic sta valutando cinque candidati per la panchina del Milan, in vista della sostituzione di Massimiliano Allegri. La lista include allenatori come Thiago Motta, Xavi e Antonio Conte. Tra le altre opzioni ci sono anche altri due nomi, anche se ancora non sono stati resi noti ufficialmente. La decisione finale non è stata comunicata e la scelta dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Milan, scatta il toto-allenatore di Ibrahimovic: cinque nomi in corsa e il retroscena Conte. Moncada vola in Francia La rivoluzione del Milan è ufficialmente partita e l'attenzione si sposta interamente sulle mosse di Zlatan Ibrahimovic. Mentre Massimo Calvelli stringe il cerchio sul nuovo Amministratore Delegato (con Galliani, Carnevali e Fenucci in pole), il Senior Advisor di RedBird ha preso in mano le chiavi dell'area sportiva. La prima clamorosa indiscrezione riguarda il Direttore Tecnico uscente Geoffrey Moncada, dato in trattativa avanzata in Francia con il Nizza. Chiuso il capitolo dirigenziale, la priorità assoluta di Ibra diventa ora la scelta del successore di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovi? e i suoi ex compagni per la panchina del Milan: la lista dei 5 candidati (e c’è una sorpresa)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E se Allegri sceglie la Nazionale? C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati per la panchina del MilanSi fanno sempre più insistenti le voci sul possibile passaggio di un noto allenatore alla guida della Nazionale, mentre nel frattempo emergono tre...

E se Allegri sceglie la Nazionale? C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati alla panchina del MilanIn vista di un possibile cambio di allenatore, si parla di un possibile ritorno di Allegri alla guida della nazionale, mentre tra i tre nomi in corsa...

Temi più discussi: Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic: Non andare in Champions sarebbe un fallimento. Rivaluterò tutti; Milan, rivoluzione Cardinale: più poteri a Ibrahimovic e possibile ribaltone societario; Milan, Ibrahimovic assente a Genova, ma presente negli spot: la situazione; La rottura con Ibrahimovic e la tentazione Nazionale: Allegri pronto a lasciare il Milan. E Tare….

#Cardinale sta valutando insieme ai suoi collaboratori il futuro assetto dirigenziale del #Milan in un momento considerato delicato. Al centro delle decisioni ci sarebbero Zlatan #Ibrahimovic, che dovrebbe scegliere il nuovo direttore sportivo, e il consigliere di x.com

Ibrahimovi? entra in K-Sport, Ai E dati democratizzano il talento sportivoZlatan Ibrahimovi? entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell'analisi delle performance sportive. (ANSA) ... ansa.it

Zlatan Ibrahimovi? entra in K-Sport come ambassador e investitoreLa società guidata da Alberto Guidotti apre a un nuovo round di finanziamento e punta ad accelerare il processo di internazionalizzazione ... startupbusiness.it