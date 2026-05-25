La casa di distribuzione bolognese I Wonder Pictures ha annunciato l’acquisizione di tre importanti film presentati in anteprima mondiale alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Si tratta di tre sguardi d’autore profondamente diversi tra loro per estetica, linguaggio e riferimenti culturali, ma tutti legati da una forte urgenza espressiva e dalla capacità di intercettare le sensibilità del pubblico contemporaneo. Tra drammi storici legati alla banalità del male e folli commedie pop radicate nella cultura queer, il listino del distributore si arricchisce di tre opere che animeranno i cinema italiani nei prossimi mesi, guidate dal nuovo lungometraggio di Emmanuel Marre “Un uomo del suo tempo“, già acclamato sulla Croisette e protagonista tra i vincitori di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I Wonder Pictures fa centro a Cannes: acquisiti il pluripremiato Un uomo del suo tempo e due cult pop

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