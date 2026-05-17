Al festival di Cannes, il film 'Paper Tiger' di James Gray apre la sezione dedicata ai titoli americani, presentandosi come un noir familiare ambientato nella New York di fine anni Ottanta. La pellicola rappresenta il primo dei due film statunitensi in concorso nella 79ª edizione dell'evento cinematografico. Le case di produzione coinvolte sono Leone Film Group e Vice Pictures, che portano sul palcoscenico internazionale una storia ambientata nel contesto urbano di quegli anni.

Cannes – 'Paper Tiger' di James Gray, il primo dei due film americani il concorso in questa 79º edizione del festival di Cannes, è un cupo noir familiare ambientato nella New York di fine anni Ottanta. Adam Driver e Miles Teller interpretano rispettivamente due fratelli, Gary e Irwin Pearl, che più diversi non potrebbero essere. Entrambi cresciuti nel mito del "sogno americano" sono appartenenti a due mondi opposti: Gary è un funzionario di polizia di alto grado elegante e che gira in una costosa Mercedes; Irwin invece ha un lavoro più modesto e mantiene moglie (una straordinaria Scarlett Johansson casalinga) e figli in una casa qualsiasi. Quando i due provano a fare affari con la mafia russa, un business sulla carta apparentemente facile, quasi legale e molto redditizio, tutto precipita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Paper Tiger’ a Cannes, Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leonardo Maria Del Vecchio e il suo film Paper Tiger al Festival di Cannes 2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Paper Tiger” di James Gray in concorso al 79° Festival di Cannes. Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionale

Cannes 2026: Paper Tiger, con Adam Driver e Scarlett Johansson potrebbe entrare nella selezioneThierry Frémaux ha svelato che spera di poter compiere alcune aggiunte ai titoli della 79esima del festival nelle prossime settimane.

Per la première di Paper Tiger, Cate Blanchett al Festival di Cannes 2026 sfila con un look scultoreo e un colletto elisabettiano che evoca il mito di Queen Elizabeth x.com

Demi Moore in Matières Fécales FW26 The One Percent alla première di Paper Tiger al 79° Festival di Cannes. La collezione è pensata per fungere da satira oscura e distopica della ricchezza globale, dell'elitismo e delle ossessioni estetiche dei super-ricc reddit

‘Paper Tiger’ a Cannes, Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionaleIl film è scritto, diretto e prodotto dal regista James Gray e interpretato da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller. Raffaella e Andrea Leone: Paper Tiger un passaggio chiave nel nostro per ... quotidiano.net

Con Paper Tiger Cannes 2026 si trova tra le mani un crime sontuosoNew York in quegli anni ‘80 sta cambiando e non poco. La vecchia Mala italo-americana è stata messa in un angolo da informatori, FBI, dal crollo del loro sistema e dalle guerre interne. Ora però c’è c ... today.it