Amendola l’uomo che sfidò il Duce | Fu un veggente del suo tempo

Tra il 1912 e il 1914, Giovanni Amendola collaborò con il quotidiano ‘Il Resto del Carlino’. In quel periodo, fu chiamato a collaborare anche da Mario Missiroli, che lo aveva notato per le sue doti di intellettuale già emerse alla testata ‘La Voce’ di Prezzolini. Amendola è ricordato come un uomo che si oppose al regime del Duce, e alcuni lo descrivono come un “veggetto del suo tempo”.

Dal 1912 al 1914 Giovanni Amendola lavorò a ‘il Resto del Carlino’. Fu Mario Missiroli a chiamare questo trentenne intellettuale distintosi a ‘La voce’ di Prezzolini a una collaborazione. Il futuro fondatore de ‘Il Mondo’ e deputato del Regno d’Italia redasse alcuni articoli culturali ma ben presto diventò corrispondente politico da Roma, affrontando dapprima il versante estero (le guerre libiche e balcaniche) e poi il contesto politico interno. Dopo due anni Albertini lo chiamò al ‘Corriere della sera’. Lì, ancora una volta, si trovò ad occuparsi di questioni bolognesi. Capitò quando un gruppo di squadristi fascisti nel 1920 attaccò la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amendola, l’uomo che sfidò il Duce: "Fu un veggente del suo tempo" Notizie correlate Giovanni Amendola, l’uomo che sfidò Mussolini. A Palazzo Serra di Cassano Herling, Lauro, Macry e RanieriA cento anni dalla morte di Giovanni Amendola, tra i più lucidi e coraggiosi oppositori del fascismo in seguito alla marcia su Roma, martedì 14... Addio ad Antonino Zichichi: il fisico che sfidò le stelle e il tempoAddio ad Antonino Zichichi: il fisico che fondò il centro Majorana e sfidò l’astrologia muore a 96 anni Il… Il panorama scientifico internazionale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Presentazione del libro L'uomo che sfidò Mussolini. Giovanni Amendola, antifascista liberale di Antonio Carioti; L’uomo che sfidò Mussolini, il libro su Giovanni Amendola; Amendola, l’uomo che sfidò il Duce: Fu un veggente del suo tempo; Verissimo: Claudio Amendola e l'amore Video. A Napoli la presentazione del libro L’uomo che sfidò MussoliniA cento anni dalla morte di Giovanni Amendola, tra i più lucidi e coraggiosi oppositori del fascismo in seguito alla marcia su Roma, martedì 14 aprile alle ... napolivillage.com Giovanni Amendola e Silvio Trentin contro la dittatura: il loro carteggio a cent'anni dalla morte del politico e giornalista morto per il pestaggio fascistaCento anni fa, il 7 aprile 1926, moriva in Francia, l'antifascista liberale Giovanni Amendola. «Mio nonno morì esule a Cannes per i postumi di una brutale aggressione fascista ... ilgazzettino.it I Cesaroni 7, vi è piaciuta la seconda puntata. Cosa ne pensate Siamo ormai proiettati nella nuova realtà di questa famiglia. Le idee forse sono più chiare, rispetto all’impatto iniziale. Claudio Amendola e Ricky Memphis sono bravissimi insieme e non è un - facebook.com facebook Elda Alvigini svela la nuova Stefania: "Per i Cesaroni ci sarò sempre. Claudio Amendola È un capitano sul set" ift.tt/oLWhp04 x.com