I voti dei candidati al Consiglio Ismaele La Vardera | Controcorrente rischia di essere la prima lista

Nel pomeriggio, centinaia di sostenitori si sono radunati nel comitato elettorale del candidato sindaco, in attesa dei risultati definitivi. Tra i candidati al Consiglio, uno ha dichiarato che la lista “Controcorrente” potrebbe risultare la prima in graduatoria. Non sono stati forniti dettagli sui voti o sui numeri ufficiali, né sono stati comunicati eventuali risultati parziali. La situazione rimane in attesa di dati ufficiali provenienti dalle autorità competenti.

Dal primo pomeriggio centinaia di sostenitori sono in attesa dei dati definitivi nel comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano del viale della Vittoria. L’aspirante primo cittadino, insieme al parlamentare regionale Ismaele La Vardera, nel ringraziare i presenti hanno fatto una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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