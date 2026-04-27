Elezioni ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele Sodano

È stata depositata la lista di Controcorrente per le prossime elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco di Agrigento. Il deposito è stato effettuato dal candidato stesso e dal leader del movimento politico siciliano, che è anche deputato regionale. La presentazione avviene mentre si avvicinano le consultazioni elettorali nella città.

Lista di Controcorrente depositata. Lo stanno facendo il candidato sindaco di Agrigento Michele Sodano e il leader del movimento politico siciliano, nonché deputato regionale, Ismaele La Vardera. Dopo il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, in questi minuti anche Michele Sodano è al secondo piano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di RosaÈ Giuseppe Di Rosa il primo candidato a sindaco a presentare le due liste degli aspiranti consiglieri comunali in vista delle elezioni amministrative... Lista civica ‘Biffoni Sindaco’: ecco i 32 candidati al consiglio comunalePrato, 19 aprile 2026 – E' ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di Rosa; Elezioni Agrigento, ecco le due liste dei candidati a sostegno di Giuseppe Di Rosa; Michele Sodano presenta le liste, boom di firme per Controcorrente: 350 in tre ore; La corsa a Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Di Rosa: Siamo pronti ad amministrare. Elezioni, ecco la lista di Controcorrente dei candidati al Consiglio comunale a sostegno di Michele SodanoNel modulo sottoscritto al secondo piano di Palazzo dei Giganti è stato inserito anche il sostegno di Pd e Italia Viva. Ma saranno i responsabili dei partiti, nelle prossime ore, a presentare ognuno p ... agrigentonotizie.it Amministrative 2026, Controcorrente deposita la lista: ecco i nomiSono stati presentati ufficialmente al Comune di Agrigento i nominativi che comporranno la lista Controcorrente, a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano. Il già parlamentare si è presentato a ... grandangoloagrigento.it Michele Sodano. . A San Leone tornerà la bellezza: piano del traffico, pulizia, sicurezza e valorizzazione di una costa che tutto il mondo ci invidia. Un modello di sinergia tra amministrazione, cittadini e imprese che può fare davvero la differenza. #michelesoda - facebook.com facebook