Ascolti tv 19 marzo chi ha vinto tra ultima di Don Matteo e Forbidden Fruit | i dati in aggiornamento

Il 19 marzo, gli ascolti televisivi hanno registrato i dati aggiornati relativi all’ultima puntata di Don Matteo 15 trasmessa su Rai 1 e di Forbidden Fruit su Canale 5. Entrambe le produzioni sono state monitorate dagli ascolti Auditel, che stanno ancora aggiornando i numeri definitivi. La serata ha visto confronti tra i due programmi, senza però risultati ufficiali definitivi.

I dati Auditel in aggiornamento dell'ultima puntata di Don Matteo 15 su Rai 1 e di Forbidden Fruit su Canale5. Chi ha vinto la sfida agli ascolti del prime time, e quella dell'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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