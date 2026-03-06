Chi è Matteo Canzi il cuoco che ha sfidato i genitori e vinto 100mila euro a MasterChef Italia 2026

Matteo Canzi, originario di Olgiate Molgora in provincia di Lecco, ha conquistato il titolo di vincitore nella quindicesima edizione di MasterChef Italia 2026. Durante il programma, ha affrontato diverse sfide culinarie e ha avuto un confronto con i genitori, arrivando a vincere un premio di 100 mila euro. La sua vittoria è stata annunciata al termine della trasmissione.

Nato a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, Matteo Canzi è il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. Nel 2025 il giovane brianzolo è passato da aspirante cuoco a chef riconosciuto, conquistando il titolo, un premio di 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette. La passione per la cucina lo accompagna fin da ragazzo. Dopo il liceo, però, decide di iscriversi all’università per studiare International Marketing, una scelta che non lo convince fino in fondo. In famiglia, infatti, il sogno di lavorare ai fornelli non era stato accolto con grande entusiasmo. La svolta arriva nel 2021, quando prepara per la prima volta un filetto alla Wellington. 🔗 Leggi su Cultweb.it

