I tordi migratori fanno il nido sulla ruota e il pick-up non può essere ritirato | il caso in una concessionaria del Kansas

Una coppia di tordi migratori ha costruito il nido sulla ruota di un pick-up appena venduto in Kansas. Il veicolo rimane fermo in attesa che i uccelli portino a termine la riproduzione, poiché la legge protegge il nido. La concessionaria non può ritirare il veicolo finché i tordi non abbandonano il nido. La situazione ha attirato l’attenzione, con la concessionaria che ha sfruttato l’occasione per ottenere visibilità.

Una coppia di tordi migratori costruisce il nido sulla ruota di un pick-up appena venduto in Kansas: il veicolo resta fermo perché il nido è protetto dalla legge e la concessionaria ne approfitta per farsi un po' di pubblicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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