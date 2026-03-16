In Kansas, migliaia di persone transgender stanno ricevendo lettere che annunciano la invalidità delle loro patenti di guida. Questa decisione riguarda chi ha modificato i documenti ufficiali per riflettere il proprio genere. La misura si inserisce in un quadro di restrizioni legislative più ampio, che limita le opzioni di riconoscimento legale per le persone transgender nello stato.

In questi giorni, migliaia di persone transgender residenti in Kansas stanno ricevendo lettere che comunicano l’invalidazione delle loro patenti di guida. Non si tratta di un errore burocratico né di un problema tecnico, ma della conseguenza diretta di una nuova legge statale che rende illegali certificati di nascita e documenti di identità che non riflettono il sesso assegnato alla nascita. Una manovra senza precedenti che non si limita a bloccare future richieste di modifica, ma revoca retroattivamente documenti già emessi e perfettamente validi. La normativa approvata in Kansas rappresenta uno dei provvedimenti più severi mai adottati negli Stati Uniti in materia di diritti delle persone transgender. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lettere a casa per ritirare la patente: in Kansas, essere transgender diventa un reato (e non è un caso isolato)

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