I timori del Quadrilatero | È un periodo incerto I costi dei trasporti sono in forte salita

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I costi dei trasporti sono aumentati significativamente di recente, senza ancora causare cambiamenti drastici nelle operazioni quotidiane. Tuttavia, le aziende del settore temono che, se questa situazione di incertezza dovesse continuare, i prezzi potrebbero salire ulteriormente. Al momento, non sono stati segnalati aumenti immediati o effetti concreti sui prezzi finali, ma si monitora attentamente l’andamento dei costi.

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"Per ora non abbiamo notato alcun cambiamento clamoroso, certo è che se dovesse proseguire questo clima di incertezza è possibile un ulteriore aumento dei prezzi". Nel penultimo fine settimana di maggio, il primo con un caldo che sa già d’estate, i turisti e i bolognesi popolano il centro. La gente riempie bar, ristoranti, musei e le piazze a pochi passi dal Nettuno. Ad abbellire il Quadrilatero, però, ci sono anche le attività commerciali. Anche loro risentono dei diversi aumenti di queste settimane, soprattutto dopo l’escalation in Medio Oriente iniziata a febbraio. Così, è tutta Bologna a sentire sulla sua pelle le difficoltà di questo periodo di crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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