"Per ora non abbiamo notato alcun cambiamento clamoroso, certo è che se dovesse proseguire questo clima di incertezza è possibile un ulteriore aumento dei prezzi". Nel penultimo fine settimana di maggio, il primo con un caldo che sa già d’estate, i turisti e i bolognesi popolano il centro. La gente riempie bar, ristoranti, musei e le piazze a pochi passi dal Nettuno. Ad abbellire il Quadrilatero, però, ci sono anche le attività commerciali. Anche loro risentono dei diversi aumenti di queste settimane, soprattutto dopo l’escalation in Medio Oriente iniziata a febbraio. Così, è tutta Bologna a sentire sulla sua pelle le difficoltà di questo periodo di crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I timori del Quadrilatero: "È un periodo incerto. I costi dei trasporti sono in forte salita"

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