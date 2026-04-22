Le famiglie australiane dovranno affrontare un incremento dei prezzi del latte di marca propria, con un aumento fino a 20 centesimi al litro deciso da Coles. La decisione arriva in un momento di crescita dei costi globali dei prodotti lattiero-caseari, che ha portato a un aumento generale dei prezzi nel settore. La variazione interessa i clienti che acquistano i prodotti a marchio del supermercato, mentre non si sono registrati cambiamenti sui prezzi di altri marchi.

Le famiglie australiane si troveranno a fronteggiare un aumento dei costi per i prodotti lattiero-caseari di marca propria, dopo che Coles ha deciso di alzare i prezzi del latte fino a 20 centesimi al litro. La decisione della catena di supermercati risponde alla necessità di far fronte all’impennata dei costi operativi e del carburante, in un momento in cui le tensioni belliche in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran stanno influenzando pesantemente la logistica e la produzione agricola globale. Nello specifico, il prezzo del latte fresco a marchio Coles è passato da 1,65 dollari a 1,85 dollari per il formato da un litro, mentre per i contenitori da due litri la spesa sale da 3,20 dollari a 3,55 dollari, arrivando invece a 5,15 dollari per la confezione da tre litri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrello in salita: il latte rincara per l’impennata dei costi globali

Notizie correlate

Pane, latte, carne e pesce: l’impennata del carrelloArezzo, 6 marzo 2026 – Si fa sempre più pesante il paniere di beni e servizi che rappresenta i nostri consumi.

Conflitti globali: costi in salita, export USA cresceLa stabilità dei prezzi e la sicurezza delle filiere produttive sono messe a rischio dalle recenti tensioni geopolitiche che hanno già costretto le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La guerra spinge l’inflazione. Rincari da 524 euro a famiglia; ARC Raiders: Polvere sui Cavi - Guida Missione; Trapani, prezzi in salita: pesce +50%, carne fino al +30%, spesa sempre più cara; Case Motorola Edge 60 2025 DFV mobile | Pelle Nylon H2-PLS-N.

Attenzione a quello che metti nel carrello! Sapevi che il tuo rossetto di lusso potrebbe contenere tracce di piombo, una pericolosa neurotossina O che quel pezzo di parmigiano sulla tua pizza è fatto con enzimi estratti dallo stomaco dei vitelli e polvere di legn - facebook.com facebook