Carburanti in salita | il gasolio pesa sul 30% dei costi delle imprese

I prezzi dei carburanti sono aumentati, con il gasolio che ora rappresenta circa il 30% dei costi delle imprese nelle Marche e del settore dell’autotrasporto. Questa crescita si riflette direttamente sulle spese operative delle aziende, influenzando i bilanci e le attività quotidiane di chi opera nel settore. L’aumento dei prezzi si traduce in un impatto immediato sui costi complessivi delle imprese regionali.

I prezzi dei carburanti salgono, pesando sul bilancio delle imprese marchigiane e sull’autotrasporto. Confartigianato chiede alle istituzioni di attivare controlli sulla filiera per fermare possibili speculazioni. L’annuncio arriva in un momento delicato: le tensioni internazionali stanno facendo lievitare i costi operativi. Il gasolio è diventato una voce di spesa critica per le flotte aziendali della regione. Il peso specifico sui conti dell’economia locale. La rincara del costo del combustibile non colpisce solo il portafoglio dei cittadini, ma minaccia direttamente la sopravvivenza delle piccole imprese del territorio. Per le aziende che gestiscono mezzi pesanti, il gasolio rappresenta tra il 25% e il 35% dei costi totali di gestione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

