Anche Taranto dice no ai circhi con animali | la mozione del Comune

Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato all'unanimità una mozione che chiede al Governo di applicare la legge delega 106 del 2022, prevista per vietare l'uso di animali negli spettacoli pubblici. La decisione rappresenta una presa di posizione collettiva contro i circhi che impiegano animali e mira a promuovere una normativa più stringente in materia. La mozione richiede un intervento diretto delle autorità centrali per rendere efficace la legge.

Il Consiglio comunale della città di Taranto ha approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede al Governo di dare attuazione alla legge delega 106 del 2022 per il divieto definitivo dell'utilizzo di animali negli spettacoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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