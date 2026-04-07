Famiglia nel bosco Sindaco Palmoli | Consegnata la casa nuova ma continuano a vivere con gli animali

Un uomo e sua moglie, che avevano ricevuto le chiavi di una nuova abitazione ecologica dal Comune di Palmoli, hanno deciso di non trasferirsi e di continuare a vivere nel casolare nel bosco. Nonostante la consegna dell’immobile, la coppia ha scelto di rimanere nella loro abitazione precedente con gli animali presenti nel bosco. La comunicazione è stata fatta dal sindaco del paese.