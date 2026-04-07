Famiglia nel bosco Sindaco Palmoli | Consegnata la casa nuova ma continuano a vivere con gli animali
Un uomo e sua moglie, che avevano ricevuto le chiavi di una nuova abitazione ecologica dal Comune di Palmoli, hanno deciso di non trasferirsi e di continuare a vivere nel casolare nel bosco. Nonostante la consegna dell’immobile, la coppia ha scelto di rimanere nella loro abitazione precedente con gli animali presenti nel bosco. La comunicazione è stata fatta dal sindaco del paese.
Nathan Trevallion ha ricevuto le chiavi della casa green del Comune di Palmoli, ma con la moglie Catherine Birmingham ha scelto di restare nel casolare nel bosco. Lo conferma il sindaco a Fanpage.it. Il trasferimento avverrà solo dopo il via libera del Tribunale per riavere i figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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