I riti della settimana santa in puglia - collettiva fotografica degli allievi scuola Spaziotempo

Durante la Settimana Santa in Puglia si svolgono diverse cerimonie religiose e processioni tradizionali. A questa si aggiunge una mostra collettiva fotografica realizzata dagli studenti della scuola Spaziotempo, specializzata in arti visive e formazione in fotografia, cinematografia e arti grafiche. La scuola, che attira studenti da tutta Italia, è anche promotrice del Radar Photo Festival, un evento internazionale dedicato alla fotografia.

Scuola Spaziotempo è una Scuola in Arti Visive specializzata nella formazione di studenti che provengono da tutta Italia nella Fotografia, nella Cinematografia e nelle Arti Grafiche, è anche ente promotore del Radar Photo Festival, Festival internazionale di Fotografia.Nella formazione dei suoi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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SETTIMANA SANTA ANNI 70: TRA lINCENSO e le MARCE FUNEBRI

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