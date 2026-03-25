È stato reso pubblico il calendario degli eventi della Settimana Santa 2026 nella città di Ortona. Il programma comprende vari riti e processioni, organizzati dall’associazione Passio Christi in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria delle Grazie e il Comune locale. La presentazione degli appuntamenti è stata effettuata recentemente, senza ulteriori dettagli sui singoli momenti delle celebrazioni.

Si parte sabato 28 marzo, con la rappresentazione teatrale “La via del Calvario”, a cura della parrocchia di san Gabriele dell’Addolorata di Fonte Grande, per arrivare alla processione del Venerdì Santo, il 3 aprile ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La pista ciclabile di Francavilla cancella lo storico muretto: l'insoddisfazione di Italia Nostra per il progetto esecutivo Il Wwf sulla crisi idrica per inquinamento chimico: «Emergenze da affrontare in coordinamento tra gli enti e con informazioni chiare» . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Fede e tradizione nei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona: il programma completo degli eventi che precedono la Pasqua

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