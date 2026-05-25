I resti delle ‘notti alcoliche’ al polo universitario di Novoli | vetri e distese di bottiglie Una vergogna

Notizia in breve

Sul viale del polo universitario di Novoli sono stati trovati resti di serate alcoliche: vetri rotti, bottiglie di birra e lattine sparse ovunque, oltre a mozziconi e un carrello della spesa abbandonato. Le condizioni sono state documentate da alcuni studenti, che hanno segnalato il degrado. Nessuna persona è stata segnalata come coinvolta, ma il luogo è stato lasciato in pessimo stato dopo le notti di consumo di alcol.