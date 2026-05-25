I resti delle ‘notti alcoliche’ al polo universitario di Novoli | vetri e distese di bottiglie Una vergogna
Sul viale del polo universitario di Novoli sono stati trovati resti di serate alcoliche: vetri rotti, bottiglie di birra e lattine sparse ovunque, oltre a mozziconi e un carrello della spesa abbandonato. Le condizioni sono state documentate da alcuni studenti, che hanno segnalato il degrado. Nessuna persona è stata segnalata come coinvolta, ma il luogo è stato lasciato in pessimo stato dopo le notti di consumo di alcol.
Firenze, 25 maggio 2026 – Bottiglie di birra allineate sulle panchine. E poi v etri rotti sparsi a terra, lattine abbandonate, mozziconi ovunque e perfino un carrello della spesa, usato per trasportare comodamente le casse di alcol, lasciato in mezzo al viale universitario. La domenica mattina a Novoli, nella zona del polo universitario, si apre così: con i resti dei bagordi notturni sotto gli occhi di residenti e famiglie. Uno scenario che esaspera chi vive nel quartiere. “Qui la sera è baldoria continua – scuote la testa un residente indicando le bottiglie lasciate sulle sedute –. Arrivano gruppi interi con i carrelli della spesa pieni di birra e superalcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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