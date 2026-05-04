Motori lavoro e giovani | al Polo universitario la giornata sul Made in Italy
Agrigento si appresta ad ospitare una giornata dedicata al Made in Italy, incentrata sul settore automobilistico. L’evento si svolgerà presso il Polo universitario, coinvolgendo studenti e rappresentanti delle aziende del settore. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative nazionali dedicate alla promozione dei prodotti italiani, con un focus particolare su motori, opportunità di lavoro e giovani.
Agrigento si prepara a diventare uno dei punti di riferimento nazionali per la Giornata del Made in Italy con un appuntamento dedicato a uno dei settori chiave dell’economia, quello dell'automotive. Martedì 5 maggio, al Consorzio universitario Empedocle, arriva il roadshow promosso da Conflavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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