Al momento, alcuni repubblicani negli Stati Uniti esprimono scetticismo riguardo all’accordo di pace con l’Iran. Trump ha dichiarato di essere molto vicino a un accordo, ma questa affermazione è stata contestata da altri membri del partito. Non ci sono dettagli ufficiali sul contenuto o sulla firma dell’accordo, e le dichiarazioni pubbliche continuano a generare dubbi sulla reale possibilità di raggiungere un’intesa.

Negli Stati Uniti diversi politici e senatori Repubblicani, alcuni dei quali vicini al presidente statunitense Donald Trump, hanno criticato l’accelerazione che Trump ha dato alle trattative per un accordo di pace con l’Iran, accusandolo di voler fare troppe concessioni. Nel fine settimana Trump ha detto ripetutamente che i due paesi sono vicini a un accordo: per il momento i dettagli dei negoziati non sono stati resi pubblici, ma alcuni giornali internazionali hanno riportato dei dettagli citando fonti vicine al governo. Tra i punti più contestati c’è quello che permetterebbe la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e il prolungamento dell’attuale cessate il fuoco per altri 60 giorni, necessari per trovare un accordo definitivo sul futuro del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I Repubblicani statunitensi che sono scettici sull’accordo di pace con l’Iran

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A Republican Lawmaker Saved NC $350M with Clean Energy. Why Won't His Party Talk About It

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