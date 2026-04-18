Durante una dichiarazione pubblica, un rappresentante ha affermato che l'invio di navi militari italiane richiede un accordo di pace tra le parti coinvolte. Ha inoltre commentato sulla questione dell'importazione di gas russo, affermando che attualmente non ci sono le condizioni per aumentare le forniture. Infine, ha sottolineato l'importanza che il governo chiarisca le intenzioni prima di comunicare eventuali decisioni ufficiali.

No all’invio di forze militari italiane, a meno che non ci sia “un accordo di pace”. Allo stesso tempo, è meglio che “il governo chiarisca che cosa ha in testa prima di fare gli annunci”. Elly Schlein parla alla Global Progressive Mobilisation, a Barcellona, e critica la posizione espressa ieri da Giorgia Meloni, dopo il vertice dei volenterosi, per la quale l’Italia sarebbe disponibile per mandare navi nello Stretto di Hormuz “previo via libera del Parlamento”. Per la segretaria dem, però, a oggi “la cornice non è minimamente chiara e manca la precondizione che è un accordo di pace. Non basta la tregua, che peraltro è molto fragile”. Serve “un chiaro mandato multilaterale che in questo momento non c’è”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Schlein a Meloni: “Inviare navi? Serve un accordo di pace”. E sull’import di gas russo: “Non ci sono le condizioni

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