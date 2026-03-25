I programmi TV di oggi 25 marzo 2026 | fiction e film della sera

Il palinsesto televisivo di questa sera vede diverse proposte tra fiction e film. Su Rai 1 viene trasmessa la serie “Morgane”, mentre su Canale 5 va in onda “Vanina”. Su Iris, invece, è previsto il classico “Salvate il soldato Ryan”. Questi sono alcuni dei programmi principali programmati per la serata del 25 marzo 2026.

Guida ai programmi TV del 25 marzo 2026: “Morgane” su Rai 1, “Vanina” su Canale 5, “Salvate il soldato Ryan” su Iris. La prima serata del 25 marzo offre su Rai 1 Morgane – Detective geniale, uno dei titoli più amati del pubblico, con un nuovo caso che intreccia mistero e vita privata. Rai 3 propone un appuntamento ad alta tensione con Chi l’ha visto?, tra casi irrisolti e testimonianze inedite. Su Canale 5 arriva il finale di stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, una delle fiction più seguite del momento. Per chi cerca politica e attualità, Rete 4 schiera Realpolitik, mentre Italia 1 punta sull’energia de Le Iene. In ambito cinema spiccano Clean Up Crew in prima TV su Sky Cinema Uno e il cult Ritorno al futuro su Sky Cinema Family. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 25 marzo 2026: fiction e film della sera Articoli correlati I programmi TV di oggi 11 marzo 2026: film della serata e fictionGuida ai programmi TV dell’11 marzo 2026: “Un amore a 5 stelle” su Rai 1, “Vanina” su Canale 5, “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 La prima serata... I programmi TV di oggi 14 marzo 2026: musica e film della seraGuida ai programmi TV del 14 marzo 2026: “Sanremo top” su Rai 1, “Concerto di Sal da Vinci” su Canale 5, “Codice Magnum” su Canale 20 La prima serata... Il paradiso delle signore anticipazioni 23-27 febbraio 2026: Concetta verso la copertina! Contenuti utili per approfondire I programmi TV di oggi 25 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 24 marzo; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Programmi TV 22 marzo 2026: cosa vedere stasera; Tornano le soap nel pomeriggio della domenica di Canale 5. I programmi TV di oggi 18 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 18 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5, Quo vado? su Cine 34 ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 24 marzo 2026: fiction, talent e filmGuida ai programmi TV del 24 marzo 2026: Le libere donne su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, The Gentlemen su Sky Cinema Uno ... lopinionista.it PROGRAMMI DI MERCOLEDI' 25 MARZO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.it - facebook.com facebook Dopo la revisione dei programmi di elementari e medie, sono allo studio del Ministero le novità per la scuola secondaria di secondo grado, nello specifico per i licei: la precedenza alla storia dell'Occidente e attenzione all'intelligenza artificiale x.com