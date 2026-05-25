I primi dati a Comacchio | Bellotti momentaneamente in vantaggio

Notizia in breve

A Comacchio, i risultati parziali mostrano Bellotti in vantaggio, ma lo spoglio delle schede procede lentamente e in un clima teso. Le operazioni di scrutinio si svolgono con tempi rallentati e tensione tra gli operatori. Finora, nessun dato ufficiale ha cambiato la posizione di testa, anche se il conteggio è ancora in corso. La situazione rimane incerta mentre si aspetta l’esito finale.