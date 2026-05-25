I primi dati a Comacchio | Bellotti momentaneamente in vantaggio

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Comacchio, i risultati parziali mostrano Bellotti in vantaggio, ma lo spoglio delle schede procede lentamente e in un clima teso. Le operazioni di scrutinio si svolgono con tempi rallentati e tensione tra gli operatori. Finora, nessun dato ufficiale ha cambiato la posizione di testa, anche se il conteggio è ancora in corso. La situazione rimane incerta mentre si aspetta l’esito finale.

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A Comacchio la situazione va a rilento e - pare - in un clima di spoglio delle schede non proprio disteso. A tre ore dalla chiusura dei seggi, sono stati resi noti i risultati di 3 sezioni su 22, con i seguenti risultati: Samuele Bellotti 528 voti (45,13%), Walter Cavalieri Foschini 332 voti (28. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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