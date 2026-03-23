MANFREDONIA – iniziato lo spoglio per i primi voti reali sul Referendum sulla giustizia Sezioni: 23 su 59 SI: 47,22% NO: 52,78% IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Referendum a Manfredonia, primi dati ufficiali, in lieve vantaggio il NO

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