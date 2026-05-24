Nel tardo pomeriggio di lunedì, si svolge a Bondeno un duello tra due candidati politici, Saletti e Marchetti, in un confronto a turno unico. La sfida, condotta con toni intensi e decisi, si svolge con un ritmo rapido e senza pause. Entrambi i contendenti si affrontano con determinazione, consapevoli che il risultato determinerà chi sarà il prossimo protagonista della scena politica locale.

Una sfida a colpi di fioretto, potente e rovente. Un duello che, nel pomeriggio di lunedì, avrà un vincitore e uno sconfitto. Per la prima volta, da quando è in vigore l’elezione diretta del sindaco, Bondeno, dopo che gli abitanti sono scesi sotto i 15.000, si accinge a un voto a turno unico, cancellando definitivamente la possibilità del ballottaggio. Una svolta. I due candidati sono costretti a giocarsi il tutto per tutto in un’unica, decisiva, sfida alle urne. Si vince ad un colpo solo. Chi avrà anche solo un voto più dell’altro diventerà il sindaco di Bondeno e lunedì, nel tardo pomeriggio, salirà le scale del Municipio. Verso il governo della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bondeno è un laboratorio politico. Sfida a turno unico Saletti-Marchetti

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