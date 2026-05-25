I prezzi del petrolio sono scesi lunedì. Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a non raggiungere un accordo di pace, mantenendo il blocco nelle trattative. La variazione dei prezzi si verifica in un contesto di stallo diplomatico tra le due nazioni. Nessuna altra informazione sui livelli specifici dei prezzi o sui motivi della flessione è stata comunicata.

I prezzi del petrolio hanno registrato una flessione nella sessione di lunedì, mentre gli Stati Uniti e l’Iran rimangono in una posizione di stallo riguardo a un accordo di pace. Tale scenario alimenta i timori che il perdurare delle restrizioni al transito marittimo di greggio in Medio Oriente, attraverso lo Stretto di Hormuz, possa compromettere la crescita economica globale. I futures sul Brent hanno ceduto 4,64 dollari, pari al 4,48%, attestandosi a 98,90 dollari al barile alle 22:03 GMT, mentre il West Texas Intermediate (WTI) si è portato a 92,18 dollari al barile, in calo di 4,42 dollari, ovvero del 4,58%. Lo Stretto di Hormuz resta il vero centro della crisi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I prezzi del petrolio stanno cambiando

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Perché i prezzi del gas stanno esplodendo

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