Sempre meno contanti | come stanno cambiando i pagamenti degli italiani

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo ridimensionamento dell’uso del contante tra gli italiani, con un aumento delle transazioni attraverso carte di credito, di debito e strumenti digitali. Le restrizioni legate alla pandemia e le innovazioni tecnologiche hanno accelerato questa tendenza, portando molti a preferire metodi di pagamento elettronici per acquisti di ogni tipo. Questa trasformazione si riflette anche nell’adozione di applicazioni di pagamento mobile e nelle transazioni online, che sono diventate sempre più frequenti nella vita quotidiana.

Da diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Da diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Se fino a alcuni anni fa il contante rappresentava ancora la soluzione prevalente, oggi carte di credito, carte di debito e strumenti digitali (per esempio, Satispay e PayPal, per citarne due dei più noti) sono utilizzati ormai di prassi, anche per importi molto piccoli. Dal caffè al bar agli acquisti online, il gesto del pagamento è diventato sempre più rapido, spesso invisibile (basti pensare ai consumatori che pagano con lo smartwatch). 🔗 Leggi su Zon.it

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