Sempre meno contanti | come stanno cambiando i pagamenti degli italiani

Da zon.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo ridimensionamento dell’uso del contante tra gli italiani, con un aumento delle transazioni attraverso carte di credito, di debito e strumenti digitali. Le restrizioni legate alla pandemia e le innovazioni tecnologiche hanno accelerato questa tendenza, portando molti a preferire metodi di pagamento elettronici per acquisti di ogni tipo. Questa trasformazione si riflette anche nell’adozione di applicazioni di pagamento mobile e nelle transazioni online, che sono diventate sempre più frequenti nella vita quotidiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Da diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Se fino a alcuni anni fa il contante rappresentava ancora la soluzione prevalente, oggi carte di credito, carte di debito e strumenti digitali (per esempio, Satispay e PayPal, per citarne due dei più noti) sono utilizzati ormai di prassi, anche per importi molto piccoli. Dal caffè al bar agli acquisti online, il gesto del pagamento è diventato sempre più rapido, spesso invisibile (basti pensare ai consumatori che pagano con lo smartwatch). 🔗 Leggi su Zon.it

sempre meno contanti come stanno cambiando i pagamenti degli italiani
© Zon.it - Sempre meno contanti: come stanno cambiando i pagamenti degli italiani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Addio ai prelievi al Bancomat: ecco come potrai prelevare i tuoi soldi

Video Addio ai prelievi al Bancomat: ecco come potrai prelevare i tuoi soldi

Sullo stesso argomento

Cena pronta di qualità: perché gastronomia e girarrosto stanno cambiando le abitudini degli italianiTra giornate piene, famiglie da organizzare e poco tempo per cucinare, cresce la voglia di piatti pronti buoni, artigianali e capaci di portare in...

Smartphone prima dei 10 anni: ecco come stanno cambiando i genitori italianiSempre meno genitori, sempre meno coppie con figli, sempre meno nascite e matrimoni.

sempre meno contanti comeSempre meno contanti: come stanno cambiando i pagamenti degli italianiDa diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Se fino a alcuni anni fa il contante ... zon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web