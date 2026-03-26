come stanno cambiando amplifon e il settore degli apparecchi acustici

Il settore degli apparecchi acustici sta vivendo cambiamenti significativi, con un mercato in crescita nonostante il persistere di alcuni pregiudizi nel paese. Le aziende del settore stanno adottando nuove tecnologie e strategie per rispondere alla domanda crescente di dispositivi più avanzati. La tecnologia si sta evolvendo rapidamente, portando innovazioni che modificano l’offerta e il modo in cui vengono distribuiti gli apparecchi acustici.

Nonostante lo stigma che ancora c'è in Italia il mercato è in espansione, e intanto la tecnologia è migliorata enormemente Amplifon, azienda italiana tra le principali al mondo per la cura dei disturbi dell’udito, ha annunciato di avere comprato GN Hearing, gruppo danese che produce dispositivi acustici. È un’operazione che mette insieme due rami diversi dello stesso settore: da una parte una rete globale di assistenza ai pazienti, e dall’altra chi sviluppa strumenti e prodotti per quei pazienti. Amplifon, che ha oltre diecimila negozi e centri acustici in 25 paesi, avrà ora degli apparecchi propri, quelli di GN Hearing. Da un punto di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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