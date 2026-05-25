Una breve tregua tra le parti sembra più un tentativo di guadagnare tempo che una reale volontà di trovare un accordo. Basta poco per far saltare tutto, e la mancanza di fiducia reciproca rimane evidente. I colloqui sono caratterizzati da tensioni e sospetti, senza segnali concreti di un passo avanti. La situazione resta fragile e pronta a scoppiare da un momento all’altro.

La tregua potrebbe servire solo a prendere tempo a due interlocutori che non si fidano uno dell’altro. Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano e autore del libro Oltre gli Imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale (Bompiani), ha spiegato perché la strada è tutta in salita. Trump parla di accordo, Teheran frena. C’è davvero spazio per una soluzione? "Una tregua oggi sembra leggermente più vicina, ma questo non significa affatto che il conflitto sia vicino a una soluzione. Gli Stati Uniti sembrano aver finalmente accettato di separare la questione dello Stretto di Hormuz da quella nucleare, ed era l’unico modo per evitare un’escalation immediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I pericoli: "Basta poco: può saltare tutto"

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