C’è nella Valcamonica, che nasce (o muore) dall’ombelico del Lago d’Iseo, paesaggio un poco tetro ma che si apre sempre più verde, un corpus d’arte e di vita senza rivali. Centinaia di migliaia di graffiti sulla "pietra simona" rossiccia (o verrucano lombardo), sulle arenarie lisciate dai ghiacciai. Roba di tremila anni fa. Scene di caccia con animali ormai scomparsi. E raffigurazioni religiose con qualche specie di Dio Sole. E reti e pesci. Massima manifestazione dello stile preistorico sul piano europeo. Storie bellissime martellinate pazientemente con spuntoni di ferro. Una specie di testamento poetico. Un album popolare. Che nasconde un mistero: la Mappa di Bedolina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tullio Pericoli, fra arte e archeologia: "Il pittore è come un ladro. Ruba tutto quel che gli può servire"

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Tullio Pericoli, Christa Woolf, 1987. Ci abituiamo di nuovo a dormire tranquilli. Viviamo senza risparmiarci, come ce ne fosse anche troppa di questa strana sostanza che è la vita, come se non dovesse avere mai fine. Christa Ihlenfeld, 18.03.1929. #christawolf x.com