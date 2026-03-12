Inter riecco l’incubo PSG | ora può davvero saltare tutto

L’Inter si trova di nuovo ad affrontare l’incubo PSG, dopo la finale di Champions dello scorso 31 maggio. La società nerazzurra sta lavorando su un’operazione da circa 30 milioni di euro, mentre il rischio di perdere un obiettivo di mercato si fa sempre più concreto. La situazione tra i due club si sta delineando come una possibilità concreta di saltare tutto, con sviluppi ancora da definire.

Operazione sui 30 milioni di euro: le ultime Per l’ Inter torna l’ incubo PSG. Dal campo, ovvero dalla famosa finale Champions dello scorso 31 maggio, al calciomercato: come si dice in questi casi, il passo è davvero breve. Inter, brutte notizie dal PSG (Ansa Foto) – calciomercato.it Le ultime dalla Francia non sorridono ai nerazzurri, l’affare ora rischia davvero di saltare. Secondo ‘Jeunesfooteux’, il Paris Saint-Germain vorrebbe mettere a segno un altro grande colpo in prospettiva dopo Dro Fernandez, il fantasista 18enne di origini filippine appena strappato al Barcellona. Il classe 2008 spagnolo sta un faticando a esprimersi secondo le attese, motivo per cui i transalpini si starebbero guardando intorno per rinforzare la squadra di Luis Enrique più o meno nella medesima zona del campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

