i pazzi e la via di mezzo

Un ragazzo ha percorso in auto a 100 kmh un centro cittadino, investendo e ferendo diversi passanti. La vicenda si è conclusa senza vittime gravi, ma ha sollevato ancora una volta il problema di un vuoto normativo in Italia riguardo alla salute mentale e alla sicurezza pubblica. La polizia ha fermato il giovane poco dopo l’incidente, che si è verificato in una zona molto frequentata.

La recente tragedia sfiorata a Modena, dove un ragazzo di nome Salim ha falciato e ferito vari passanti in centro viaggiando a 100 all’ora in auto, ha riacceso i riflettori su un vuoto normativo profondo in Italia che riguarda la salute mentale e la sicurezza pubblica. Diamo per scontato, in queste righe, che l’attentatore sia solo un pazzo, e non un terrorista, anche se i punti da chiarire restano tanti. Salim, secondo quanto emerso, aveva problemi psichici ed era stato in cura presso il centro di igiene mentale. Aveva però abbandonato le terapie. Ed è qui che il sistema italiano si rivela incapace di trovare una ‘"via di mezzo". La normativa attuale è rigida: nessuno può essere obbligato a sottoporsi a cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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