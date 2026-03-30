Una docente è stata accoltellata e ha subito una ferita a pochi millimetri dall'aorta, perdendo circa un litro e mezzo di sangue. Durante il trasporto in elicottero, ha sentito i soccorritori dire che stava perdendo sangue. Chiara Mocchi, che si trovava sul luogo dell’aggressione, ha descritto gli attimi dei soccorsi e il momento in cui dall’elicottero ha visto gli studenti che la salutavano.

Una nuova lettera è stata diffusa oggi «dettata con voce flebile», da Chiara Mocchi, la professoressa di Terzo San Fermo accoltellata la settimana scorsa nella sua scuola di Trescore. Una lettera con la quale vuole «dire grazie, un grazie che sale dal cuore e attraversa ogni battito che ancora oggi posso sentire. Un grazie rivolto a quei donatori Avis che, senza sapere chi io fossi, mi hanno ridato la vita». Mocchi (che ieri ha ricevuto la visita del ministro Valditara) ricorda che «un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e “indottrinato” dai social – mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La prof accoltellata: «Io ferita a mezzo millimetro dall'aorta, ho perso un litro e mezzo di sangue. In elicottero ho sentito: 'La stiamo perdendo'»

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