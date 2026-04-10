L'influenza dei Social Media e l'effetto «Selfie» Piattaforme come Instagram e TikTok hanno sicuramente influito, trasformando la percezione della bellezza, rendendo virali profili affilati e angoli mandibolari ben definiti. L'esposizione costante a foto di profilo e video ha aumentato l'attenzione verso la linea mandibolare, spesso enfatizzata da filtri digitali che gli utenti cercano poi di replicare nella realtà con l'aiuto del medico estetico. Versatilità: mascolinizzazione e femminilizzazione Il trattamento si adatta a diverse esigenze estetiche: dagli uomini viene richiesto per ottenere un aspetto più virile e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Diamond Jawline»: tutti pazzi - anche le donne - per la mandibola a forma di diamante. I rischi

Dagli atleti Usa a quelli del Giappone: tutti pazzi (e sbalorditi) per la pasta a forma di anelli degli Olimpiadi – VideoUna nuova mania sta attraversando i villaggi olimpici di Milano-Cortina 2026: la pasta a forma di anelli, simbolo delle Olimpiadi.

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