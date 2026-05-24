Bonus per furgoni e moto sbloccato il decreto
Il decreto sui bonus per furgoni e moto è stato sbloccato, portando il totale a 1,3 miliardi di euro. Il ministro ha annunciato un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per recuperare 250 milioni di euro tagliati e distribuirli a luglio. La decisione permette di ripristinare parte delle risorse previste inizialmente per gli incentivi. La misura riguarda incentivi per veicoli commerciali leggeri e motocicli.
Il Dpcm scende a 1,3 miliardi. Urso: accordo con il Mef per recuperare a luglio i 250 milioni tagliati. Noleggio auto a lungo termine incentivato con 50 milioni per chi ha Isee basso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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