bonus per furgoni e moto sbloccato il decreto

Notizia in breve

Il decreto sui bonus per furgoni e moto è stato sbloccato, portando il totale a 1,3 miliardi di euro. Il ministro ha annunciato un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per recuperare 250 milioni di euro tagliati e distribuirli a luglio. La decisione permette di ripristinare parte delle risorse previste inizialmente per gli incentivi. La misura riguarda incentivi per veicoli commerciali leggeri e motocicli.