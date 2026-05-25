i negozi riaprono grande festa nel paese

I negozi del paese hanno riaperto, accompagnando l’evento con una festa diffusa nelle vie cittadine. Sono stati organizzati laboratori, mostre, spettacoli, visite guidate e aperture straordinarie dei musei. La manifestazione ha coinvolto diverse aree del centro storico, attirando numerosi cittadini e visitatori. La giornata si è svolta senza incidenti e si è conclusa con una serie di iniziative di intrattenimento.

Una festa diffusa tra le vie cittadine, caratterizzata da un programma di laboratori, mostre, spettacoli, visite guidate e aperture straordinarie dei musei. Con queste iniziative, che si sono svolte sabato, il centro storico di Chiusi ha celebrato il primo anno di attività del progetto di rigenerazione urbana e commerciale " Pop Up Città di Chiusi ", registrando una partecipazione che ha coinvolto residenti, famiglie e turisti all’interno degli spazi recuperati. Le attività proposte, distribuite capillarmente lungo le strade e nei locali del centro, hanno offerto occasioni di incontro e intrattenimento per diverse fasce di pubblico, dai laboratori per bambini alle degustazioni e agli approfondimenti culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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