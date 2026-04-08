Grande festa in paese per l' unico ultracentenario presente

In un paese della provincia, si è svolta una celebrazione speciale in occasione del 101º compleanno di un uomo, nato nel 1925. Il festeggiato ha ricevuto l’augurio di amici e parenti durante una giornata dedicata a lui, che ha visto la presenza dei figli, dei nipoti e di altri familiari. La festa si è svolta con momenti di condivisione e di ricordo di una lunga vita.

Vigonza in festa per nonno Riccardo: 101 anni si storia e saggezza. Riccardo Moscato, classe 1925, lunedì 6 aprile, ha spento 101 candeline, circondato dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei parenti. Un compleanno che al di là del traguardo anagrafico, segna un pezzo di storia del territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Brolo, il paese dell'eterno presente Olimpiadi Milano Cortina, medaglia d'argento per l'unico genovese presenteIl genovese Lorenzo Sommariva ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nello snowboard cross a squadre misto. Temi più discussi: La grande festa sta per tornare; Grande festa per il mezzo secolo della ferrata Marangoni al Montalbano; Monteroni, la cuccagna diventa spettacolo e sport: torna la grande festa di San Fili; Ecco i video: Grande festa per la Bosnia dopo aver strappato il biglietto per la Coppa del Mondo | blue News. Buon Natale Capanne. Grande festa in paeseBuon Natale Capanne domenica animerà il paese con una giornata dedicata alle famiglie e ai bambini. Tra mercatini, spettacoli e l’attesissima accensione dell’albero, quest’anno ci sarà anche un ... lanazione.it Grande festa a Seulo per i 100 anni di Giovanna Murgia: è la 36ª centenaria del paeseNel 1981, tra le campagne di Tertenia, accadde qualcosa di inaspettato. Antonio Murgia, proprietario terriero, stava semplicemente lavorando per migliorare i suoi terreni quando il passato decise di r ... vistanet.it Allo stadio Fioroni una grande festa di sport, amicizia e inclusione. Le partite in programma sabato 11 aprile - facebook.com facebook